Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup. En medio de las críticas por el inicio en el Apertura 2026, revelan que el Rebaño Sagrado quiere extender el contrato de Gabriel Milito.

El inicio de Chivas en el Apertura 2026 no ha sido el mejor, debido a que sumó cuatro de nueve posibles y son varios los aficionados comenzaron a estallar contra Gabriel Milito. En medio de esta tormenta injustificada, Jesús Bernal destapó que la directiva del Rebaño Sagrado mantiene su confianza plena en el técnico argentino, mientras que César Huerta confirmó que es tal la seguridad que le quieren renovar su contrato.

Tras el agridulce empate ante Puebla, el timonel rojiblanco dejó en claro al señalar que se mantiene firme el curso con el que se viene jugando. “El comportamiento fue exactamente el mismo que los partidos que ganamos por goleada el año pasado por 3 a 0 o 4 a 0. Es lo mismo, nada más que en aquella oportunidad llegábamos y metimos goles, que es fundamental”, expresó molesto el técnico en conferencia de prensa.

Luego de lo sucedido con la Franja, muchos aficionados estallaron contra Gabriel Milito al pedir que saliera de Chivas. Sin embargo, Jesús Bernal confirmó esta noche que la directiva está tranquila al punto de que no sería extraño que le extiendan su contrato.

Gabriel Milito se quedaría en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La directiva está super tranquila. La directiva está apoyando el proceso porque entiende que es parte de y no hay ninguna alarma ni alerta, por el contrario, apoyo total. La confianza está y no duden ni tantito que la renovación pueda llegar”, comentó el periodista de ESPN.

Horas después, César Huerta confirmó, en su canal de YouTube, que es tal la confianza que quieren renovar el contrato. “La confianza está intacta. Y esto no solamente encierra el trabajo del entrenador. La confianza está puesta en lo que ha trabajado toda la gente. En lo que ha trabajado el Amaury en soltar el billete, en soltar 41 millones de dólares los últimos tres mercados de fichajes. Confianza total en los directivos para elegir los perfiles de futbolista que han de reforzar a nuestras Chivas. Confianza total en el compromiso de los jugadores, se entiende que no han tenido ritmo y que están bajoneados como Armando González, y confianza intacta en el entrenador, en Gabriel Milito”, reveló el periodista de Diario AS.

Y agregó: “Pregunté ‘oye hace un tiempo estaban con las pláticas de renovación, ¿esto sigue firme?’ Y me dijo: ‘Por supuesto‘. El Guadalajara tiene la intención de que Gabriel Milito continúe. (…) Gabriel Milito tiene dos años de contrato firmado con el Guadalajara”. En el mismo reporte, señaló que hubo pláticas para saber qué se quiere, pero que aún no comenzaron a negociar.

Gabriel Milito prepara cambios para Chivas vs. Los Angeles FC

El próximo miércoles, Chivas enfrentará a Los Angeles FC en el inicio de la Leagues Cup 2026 en California. Según lo informado por Alex Ramírez, Gabriel Milito tiene pensado enviar al banco de suplentes a Armando González para que baje la presión, mientras que Ángel Sepúlveda tomaría su lugar.

Por otro lado, Richard Ledezma sería otra de las modificaciones para bajar sus cargas físicas e ingresaría Miguel Gómez. Por último, Raúl Rangel sería otra modificación para que Óscar Whalley tenga más oportunidades.