Chivas ya se alista de la mejor manera para quedarse con la Leagues Cup 2026. Por esta razón, Gabriel Milito no solo confirmó los convocados, sino que además afirman que Armando González iría a la banca ante Los Angeles FC.

En Chivas hay un sabor agridulce debido a que viene de empatar ante Puebla, uno de los equipos más débiles de la Liga MX. En medio de este contexto, Gabriel Milito no solo confirmó la lista de convocados, sino que además tiene pensado realizar tres cambios para enfrentar a Los Angeles FC y entre ellos se encuentra la salida de Armando González. A su vez, Mateo Chávez fue clave para que AZ Alkmaar sea campeón de la Supercopa de Países Bajos, mientras que las rojiblancas comenzaron con el pie derecho al superar a Querétaro.

Los convocados de Chivas para la Leagues Cup

Luego del entrenamiento de Chivas en Verde Valle, Gabriel Milito confirmó los 24 convocados para ir en busca de la Leagues Cup 2026. Entre las bajas se encuentra la de Sergio Aguayo, quien sería prestado a Deportivo Tolima de Colombia, mientras que entre las caras nuevas se encuentra Ángel Chávez.

Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley y Ángel Romero.

Raúl Rangel, Óscar Whalley y Ángel Romero. Defensas: José Castillo, Luis Rey, Ángel Chávez, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Miguel Gómez y Miguel Tapias.

José Castillo, Luis Rey, Ángel Chávez, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Miguel Gómez y Miguel Tapias. Mediocampistas: Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado.

Omar Govea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado. Atacantes: Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Gabriel Milito prepara cambios para Chivas vs. Los Angeles FC

El próximo miércoles, Chivas enfrentará a Los Angeles FC en el inicio de la Leagues Cup 2026 en California. Según lo informado por Alex Ramírez, Gabriel Milito tiene pensado enviar al banco de suplentes a Armando González para que baje la presión, mientras que Ángel Sepúlveda tomaría su lugar.

Por otro lado, Richard Ledezma sería otra de las modificaciones para bajar sus cargas físicas e ingresaría Miguel Gómez. Por último, Raúl Rangel sería otra modificación para que Óscar Whalley tenga más oportunidades.

Mateo Chávez clave en la victoria de AZ Alkmaar

Mateo Chávez no solo volvió a tener acción en el AZ Alkmaar, sino que además fue titular y pieza clave para obtener la Supercopa de Países Bajos. Ayer, el Tiloncito recibió dentro del área y asistió para que Mexx Meerdink anote el primero ante PSV.

Chivas Femenil superó a Querétaro

Ayer, Chivas Femenil comenzó de la mejor manera su camino en el Apertura 2026 luego de haber remontado el partido ante Querétaro por 3-1 en el Estadio Akron. De esta manera, el equipo de Antonio Contreras es líder del Grupo B en la Liga MX Femenil.