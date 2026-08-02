Chivas se destaca de la mejor manera en la formación de jugadores. Uno de ellos fue Luis Puente, quien anotó su primer gol oficial en la Liga MX.

Chivas vive un momento agridulce debido a que solamente sumó cuatro de nueve puntos posibles en este inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. Por otro lado, mientras al Guadalajara le cuesta anotar, Luis Puente, exjugador del Rebaño Sagrado, marcó su primer gol oficial en un partido ante Cruz Azul.

La actualidad indica que luego de 270 minutos, el goleador del equipo de Gabriel Milito en este inicio de campeonato se llama Roberto Alvarado con dos goles. Lo llamativo de esta situación es que la Hormiga fue el máximo goleador del Rebaño Sagrado con 24 dianas.

En medio de este contexto agridulce, en Atlante hay un exjugador de Chivas que marcó su primer gol oficial en la Liga MX y fue ante Cruz Azul. Se trata de Luis Puente, quien ganó en la altura a Andrés Gudiño para anotar el 1-0 de cabeza.

Luis Puente anotó su primer gol en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidarse de que el Guadalajara decidió venderlo a Pachuca en el 2024 ante la falta de oportunidades. Uno de los primeros que lo tuvo en cuenta para su equipo fue Veljko Paunovic, pero no le dio minutos en un partido oficial de la Liga MX.

Gabriel Milito tomaría una decisión con Armando González

En medio de este contexto adverso y con dos goles en el Apertura 2026, Gabriel Milito tendría decidido dejar en la banca a Armando González para bajar la presión que existiría en este momento. De esta manera, Ángel Sepúlveda ingresaría en su lugar para enfrentar a Los Angeles FC en el debut por la Leagues Cup 2026.

Gabriel MIlito defendió a Armando González

En conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó en claro que confía en sus jugadores y en especial en el atacante de 23 años. “Con Armando no hablé, pero hablamos muchísimo durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se le vuelva a abrir el arco volverá a marcar”, expresó el entrenador argentino.