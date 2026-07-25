Las Fuerzas Básicas de Chivas siguen siendo una de las canteras más importantes del futbol mexicano, produciendo año con año futbolistas con enorme proyección. Sin embargo, no todos logran encontrar un lugar en el Primer Equipo, por lo que muchos terminan buscando oportunidades en otros clubes, donde con el paso del tiempo consiguen explotar su talento y hacen que la afición rojiblanca se pregunte si únicamente les faltó un poco más de paciencia en el Guadalajara.

Luis Puente apunta a ser el hombre gol en el regreso de Atlante a la Liga MX.

Uno de esos casos es el de Luis Puente, delantero que pasó gran parte de su formación en la cantera rojiblanca hasta llegar al Tapatío. A principios de 2024 dejó Chivas para incorporarse al Pachuca, donde tampoco logró consolidarse, por lo que posteriormente fichó con el Atlante para el Clausura 2026. Ahí encontró la continuidad que necesitaba y respondió con nueve goles durante el torneo, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras ofensivas del conjunto azulgrana.

Ahora, con el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX, Luis Puente ha comenzado a llamar la atención en apenas sus dos primeros partidos del Apertura 2026. Su actuación más destacada llegó precisamente este viernes frente al América, donde participó de forma determinante en la jugada del gol del empate, reteniendo el balón y descargándolo para Jhojan Julio, quien posteriormente asistió a Eugenio Pizzuto para que únicamente empujara el esférico al fondo de las redes.

Esa acción, sumada a los tres disparos a portería que registró durante el encuentro, provocó que muchos aficionados comenzaran a poner los reflectores sobre él. También volvió a despertar el interés entre seguidores de Chivas que lo recordaban como una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca, antes de que las lesiones frenaran el desarrollo que parecía llevar rumbo a convertirse en un futbolista importante para el club.

Ahora, varios aficionados seguirán muy de cerca el desempeño de Luis Puente durante el resto del torneo, convencidos de que, si mantiene este nivel o incluso consigue mejorarlo, podría convertirse nuevamente en candidato para llegar a un equipo protagonista de la Liga MX. Entre quienes impulsan esa idea, no faltan los que consideran que el propio Guadalajara podría valorar un eventual regreso del delantero en el futuro.

Afición de Chivas también puso el ojo en Eugenio Pizzuto

Luis Puente no fue el único futbolista del Atlante que llamó la atención de los seguidores rojiblancos. Eugenio Pizzuto también vive una historia de revancha, pues cuando era considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano sufrió una rotura de ligamento cruzado en su debut en Primera División, lesión que frenó por completo su crecimiento. Ahora busca relanzar su carrera con los Potros de Hierro y ha formado una interesante sociedad con Luis Puente, motivo por el que algunos aficionados de Chivas ya comenzaron a pedir que ambos sean seguidos de cerca como posibles refuerzos en el futuro.