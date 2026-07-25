Después del complicado debut en el Torneo Apertura 2026, Chivas ya dejó atrás la derrota frente a Toluca y comenzó a enfocarse en el compromiso de este sábado contra Juárez. Consciente de la importancia del encuentro, el Club Deportivo Guadalajara compartió un mensaje en sus redes sociales para motivar tanto a sus jugadores como a la afición rojiblanca.

A través de sus cuentas oficiales, el Rebaño Sagrado publicó una imagen acompañada de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La publicación refleja el ambiente que existe al interior del plantel, donde el único objetivo es conseguir la primera victoria del campeonato después del tropiezo en la Jornada 1.

“¡Todos juntos a luchar este sábado por los 3 puntos! ¡VAMOS, CARAJOOO!“, escribió Chivas en X, dejando claro que el equipo está completamente concentrado en revertir el inicio del semestre y regalarle una alegría a su afición en la cancha del Estadio Akron.

El compromiso frente a Bravos de Juárez representa una oportunidad importante para el conjunto dirigido por Gabriel Milito. Además de buscar sus primeros tres puntos del certamen, el Club Deportivo Guadalajara intentará recuperar la confianza después de las críticas que recibió tras la derrota frente a Toluca.

Chivas tendrá cambios importantes para enfrentar a Juárez

Todo apunta a que Gabriel Milito moverá su alineación para este partido. De acuerdo con la información más reciente, Jordan Carrillo ingresaría al once inicial en lugar de Fernando González, mientras que Armando González ocupará el puesto de centrodelantero debido a la suspensión de Ángel Sepúlveda, expulsado el fin de semana pasado.

Con un posible nuevo rostro en su alineación y el respaldo de su afición, el Rebaño Sagrado buscará convertir ese mensaje de unión en resultados dentro del terreno de juego, y es que el cotejo ante Juárez luce como una prueba clave para comenzar a cambiar la imagen que dejó el debut en el Torneo Apertura 2026.