Si bien el Club Deportivo Guadalajara está teniendo un arranque prometedor en el Torneo Clausura 2026 con dos victorias ante Pachuca y Juárez, Gabriel Milito no echa campanas al vuelo pues entiende que apenas el certamen va empezando.

“Esto recién empieza, es partido a partido. Le doy valor al comienzo; es muy importante conseguir dos victorias sobre dos, pero bueno, apenas esto acaba de empezar, esto es largo, duro, ya sabemos, ya lo sé por la experiencia del torneo anterior”, mencionó el estratega argentino.

“Creo que aquella experiencia o aquel comienzo de alguna manera nos sirvió para bueno, saber que el comienzo tiene mucho valor, en realidad todo el campeonato tiene mucho valor para nosotros si queremos ser protagonistas, cada partido será una final”, agregó en rueda de prensa.

Cabe mencionar que Chivas consiguió la victoria ante Bravos de Juárez en el útimo minuto gracias a Yael Padilla que aprovechó un descuido del equipo local para vencer a Sebastián Jurado, quien en ese momento era la figura del compromiso por un par de atajadas espectaculares.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido de nuestras Chivas será ante los Gallos Blancos del Querétaro el sábado 17 de enero en la cancha del Estadio Akron como parte de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, a disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.