Armando González sigue demostrando que ya pasó de ser una promesa y se ha convertido en una realidad dentro de la Liga MX, no solamente por la obtención del título de goleo del Apertura 2025, sino también porque ya presumió que mantiene la pólvora encendida en este Clausura 2026.

La Hormiga es uno de los jugadores a seguir en todo el futbol mexicano, por lo que los defensores adversarios ya le ponen especial atención al artillero del Guadalajara debido a que ya saben del olfato goleador que posee el canterano rojiblanco.

Sin embargo, durante el duelo contra el FC Juárez no pudo perforar las redes enemigas pese al esfuerzo; sin embargo, tratará de intentarlo nuevamente cuando los tapatíos reciban al Querétaro.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.