Gabriel Milito enviaría a Jordan Carrillo al once titular en lugar de Fernando González, una decisión que deja claro que nadie tiene asegurado su puesto.

Gabriel Milito parece haber tomado una decisión que va más allá de un simple ajuste táctico para enfrentar a Juárez. De acuerdo con la información revelada por Chema Garrido, el estratega argentino enviaría a Jordan Carrillo al once inicial en lugar de Fernando González, un movimiento que también representa un mensaje claro para todo el plantel.

El “Oso” González fue uno de los jugadores que más cuestionamientos recibió tras la derrota frente a Toluca en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El mediocampista quedó señalado por su actuación, especialmente por su participación en una de las anotaciones del conjunto “Escarlata”, situación que provocó una fuerte ola de críticas por parte de la afición rojiblanca.

Ante ese escenario, todo apunta a que Gabriel Milito no tardó en tomar decisiones. Según Chema Garrido, Jordan Carrillo sería el elegido para ocupar ese lugar en el mediocampo, una modificación que, además de buscar un mejor funcionamiento futbolístico, deja en evidencia que el entrenador argentino está dispuesto a realizar cambios cuando considere que el nivel de algún futbolista no ha sido el esperado.

Jordan Carrillo se perfila como titular ante Juárez.

Más allá del nombre de Fernando González, esta decisión podría marcar el rumbo de la gestión de Gabriel Milito en el Club Deportivo Guadalajara. Desde su llegada, el argentino ha insistido en que la competencia interna será fundamental, y enviar al banquillo a un jugador que fue titular en el debut refuerza la idea de que ningún puesto está asegurado dentro del plantel.

La competencia interna podría elevar el nivel de Chivas

Este movimiento también beneficia a Jordan Carrillo, quien tendría la oportunidad de mostrarse desde el inicio después de llegar como uno de los refuerzos para el Torneo Apertura 2026. El exjugador de Santos Laguna y Pumas buscará aprovechar la confianza del cuerpo técnico para aportar mayor desequilibrio, dinámica y creatividad en el mediocampo.

Si finalmente se confirma esta modificación, Gabriel Milito no solo intentará mejorar el funcionamiento de Chivas ante Juárez, sino que también dejará una lección importante para el resto del plantel. En el Rebaño Sagrado, las actuaciones tendrán consecuencias, ya sea para conservar un lugar en el once inicial o para abrirle la puerta a otro compañero.