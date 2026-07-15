El Gatillero destapó la importancia de darle más herramientas a Gabriel Milito de cara al Apertura 2026 en donde el Rebaño parte como favorito al título.

Chivas no perdió el tiempo y fue el único equipo de toda la Liga MX que se puso a trabajar a marchas forzadas para cerrar las contrataciones de sus refuerzos para el Apertura 2026 desde antes de que iniciara la Copa del Mundo 2026, por lo que Gabriel Milito ya tiene semanas trabajando con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Es por eso que el exjugador del Guadalajara, Francisco Palencia, destacó el buen trabajo que se está haciendo en el Rebaño Sagrado, en donde destacó que la contratación de estos dos mediocampistas le dará más herramientas al entrenador argentino en caso de necesitar soluciones desde el banquillo e inclusive, fortalecer la competencia dentro del vestidor rojiblanco.

“Lo más destacado ha sido lo de Chivas. Jordan Carrillo hizo muy buena temporada con Santos, luego en Pumas se consolidó como un gran jugador. Estuvimos hasta hablando de que pudo ser parte de la Selección Mundialista. Creo que Kevin Castañeda, con él, vienen a reforzar el plantel en el sentido de que cuando volteabas al banquillo de Chivas, quizás no tenías tantos recambios como otros.

“Me parece que está bien que hayan mantenido la base de jugadores de la temporada pasada, que no hayan vendido a nadie y que lo vengan a respaldar con Kevin y con Carrillo, porque la competencia va a ser mucho mejor. A la hora de un recambio, el que no ande bien, va a tener quién le esté peleando el puesto”, declaró el exdelantero rojiblanco en Fox Deportes.

Chivas, un club que ha invertido fuerte en refuerzos

Desde la llegada de Alejandro Manzo y Javier Mier a la directiva de Chivas, se ha percibido un cambio radical en la metodología para la contratación de refuerzos, ya que en casi un año, la directiva ha desembolsado 34.5 millones de dólares en fichajes de 8 futbolistas diferentes.

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.