Armando González se ha consolidado como uno de los mejores delanteros de todo el futbol mexicano, por lo que se ha ganado el llamado a la Selección Nacional para participar en la próxima Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en una ausencia muy difícil de suplir dentro de Chivas de cara a la Liguilla.

Sin embargo, la buena noticia para Gabriel Milito es que vuelve a contar con la presencia de Ángel Sepúlveda, quien se reporta listo tras dejar atrás una lesión muscular, por lo que apunta a ser el reemplazo natural de la Hormiga en esta recta final del campeonato.

Es por eso que el exdelantero del Guadalajara, Francisco Palencia, analizó la situación del chiverío de cara a enfrentarse a Tigres, en donde aseguró que podrán seguir compitiendo fuerte en el torneo local, en donde el Cuate sería mejor que la Hormiga en el juego fuera del área, aunque también reconoció que dentro del área, González es más letal que Sepúlveda.

“Creo que Chivas que aunque le quiten jugadores, no lo veo con un equipo tan diezmado, hasta lo veo fortalecido. Sus dos carrileros titulares están y generan muchas jugadas de gol.

“Los delanteros que tiene Chivas, cuando tienen oportunidades de gol, han demostrado que cuando se les generan, son buenos rematadores. Ángel Sepúlveda, fuera del área, es mejor que la Hormiga. Dentro del área, la Hormiga es mejor, pero (Sepúlveda) ayuda a generar mucho futbol”, explicó el Gatillero en

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.