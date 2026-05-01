Las Chivas de Gabriel Milito se han convertido en uno de los equipos más vistosos y poderosos de toda la Liga MX en este Clausura 2026; sin embargo, el exentrenador del Rebaño, Ricardo La Volpe, lanzó una serie de aspectos a mejorar en donde dejó en claro que está dispuesto a conversar con el timonel rojiblanco.

El Bigotón ha manifestado en muchas ocasiones que conoce y respeta la ideología futbolística del actual estratega del conjunto tapatío, aunque también ha hecho cuestionamientos directos a lo que suele realizar su compatriota.

El exentrenador de la Selección Mexicana hizo un análisis detallado del partido entre Guadalajara y Xolos de la última jornada de la fase regular, en donde aseguró que los rojiblancos en realidad no arriesgaron en búsqueda del triunfo, pese al dominio y agobio sobre la portería de los fronterizos.

La Volpe dejó en claro que el jugar con tres defensores fue el factor que le jugó en contra al chiverío, ya que si Milito realmente hubiera arriesgado habría jugado con solo dos atrás para generar superioridad numérica en el medio campo, además de que individualmente, ningún elemento del Rebaño logró desequilibrar en mano a mano.

“Chivas está ahí con todos sus logros, un equipo agresivo y ofensivo, eso no lo discuto. Me parece que falta un poquito de esto. (…) Milito tiene mi teléfono. Si me va a criticar, bienvenido sea porque no es crítica, si él me habla uno aprende. Siempre en esto se aprende”, explicó el timonel argentino en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.