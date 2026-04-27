Finalmente se cerró la fase regular del Clausura 2026 por lo que Chivas enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final de la Liguilla. Por esta razón repasamos día, horario y TV para ver el primer partido que tendrá el Guadalajara en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado no pudo cumplir el primer objetivo y finalizó como sublíder de la fase regular luego de haber empatado sin goles ante Tijuana. El equipo rojiblanco dejó pasar una oportunidad única porque dependía de ellos terminar primeros a pesar de la victoria de Pumas ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El rival de Chivas será el siempre duro y complicado Tigres que finalizó séptimo en la tabla general de posiciones tras golear por 5-1 a Mazatlán. Cabe destacar que el Guadalajara contará con la ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado y que los auriazules tienen actividad entre semana por la Concachampions 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Tigres vs. Chivas por la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Tigres y Chivas se llevará adelante el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León. El partido estaría pactado para jugarse a las 21:00 del Centro de México según lo informado por Diario AS.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Tigres vs. Chivas por la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El partido entre Tigres y Chivas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla será transmitido por Azteca 7 y por Fox Sports. De todas manera, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro como fuera del campo del Volcán de Nuevo León.