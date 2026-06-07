El lateral mexicano recordó cómo se gestó su llegada al AZ Alkmaar, reconoció la decepción que sintió cuando una primera negociación se cayó y contó la emoción que vivió cuando finalmente se concretó su traspaso.

Mateo Chávez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de consolidarse en Europa con el AZ Alkmaar y ganarse un lugar en la lista de México para el Mundial 2026, el canterano de Chivas recordó cómo fueron los meses previos a su salida del Guadalajara y reveló que una primera negociación con el club neerlandés estuvo cerca de frustrarse.

En una entrevista con ESPN, el lateral explicó que el interés del AZ surgió durante una gira que realizó con la Selección Mexicana Sub-23 en los Países Bajos. Curiosamente, el club que terminaría fichándolo pudo observarlo de cerca durante aquellos compromisos internacionales.

“Jugamos un partido contra la Selección de Holanda y otro contra AZ. Yo ya sabía algo, como que me conocían. No me tocó jugar contra Holanda y estaba un poquito triste, pero me tocó jugar un partido todavía más importante aquí en las instalaciones contra ahora mi club”, relató el exrojiblanco.

Sin embargo, el Tiloncito aseguró que desconocía la magnitud del seguimiento que le estaban realizando. “No sabía que me estaban observando en esa forma, solo sabía que me conocían porque mi agente tenía relación con uno de scouting y hablaron sobre mí”, explicó. Con el paso de los meses, ese interés se transformó en una oferta formal que estuvo cerca de convertirse en realidad, aunque inicialmente no prosperó.

“Para diciembre hubo un acercamiento con Chivas. No se llegó a mucho. Yo quedé, la verdad, muy triste o decepcionado. No porque haya habido un mal trato ni malas formas, sino porque yo tenía mucha ilusión de que pudiera pasar. Yo había hablado aquí con alguna gente del club, ellos estaban dispuestos a dar un siguiente paso. De hecho, hubo una oferta que no convenció a Chivas”, confesó el futbolista, quien reconoció que comprendió la postura de la institución rojiblanca.

Tilón Chávez le dio la noticia a Mateo del AZ Alkmaar

Pese a ello, el defensor continuó enfocado en su rendimiento con el Guadalajara y evitó distraerse con las negociaciones. Incluso reveló que su padre y su representante continuaron trabajando en silencio para destrabar la operación. “Estoy muy agradecido con él. De la mano de mi representante arreglaron todo para que yo pudiera estar aquí sin yo saberlo, sin distraerme. Yo no sabía nada”, dijo Mateo en relación a su padre.

La noticia definitiva llegó cuando el torneo de la Liga MX estaba llegando a su fin. Mateo contó que su padre lo invitó a cenar para comunicarle que el traspaso finalmente estaba cerrado. “Lo primero que me dijo fue que me tenía que decir algo. Me dijo que lo del AZ estaba hecho. No lo podía creer. Yo le preguntaba que cómo. Me dijo que ni él sabía, que se arregló todo, que avanzó todo más fácil que la vez pasada”, relató.