La posible incorporación de Kevin Castañeda a Chivas también genera expectativa por el aspecto económico.

A falta de un comunidado oficial, Kevin Castañeda es el primer refuerzo del Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Apertura 2026, de manera que podría convertirse en uno de los futbolistas del plantel mejor remunerados.

De acuerdo con los registros salariales publicados por Salary Sport, el mediocampista percibía alrededor de 7 millones de pesos anuales como jugador de los Xolos de Tijuana, una cifra que podría incrementarse de forma importante al vestir la camiseta de nuestras Chivas.

La posibilidad de un aumento salarial toma fuerza al comparar su situación con la de otros futbolistas de características similares dentro de la plantilla del Rebaño Sagrado.

Uno de los casos más llamativos es el de Brian Gutiérrez, quien se desempeña en posiciones ofensivas similares y, según diversos reportes, tendría ingresos cercanos a los 15 millones de pesos anuales.

Chivas tendría amarrado el fichaje de Kevin Castañeda.

Bajo ese escenario, Kevin Castañeda podría aspirar a un contrato que ronde entre los 10 y 14 millones de pesos anuales, dependiendo de variables como bonos por rendimiento, y objetivos deportivos.

Esto representaría prácticamente duplicar el salario que percibía en los Xolos Tijuana y colocarse en un escalón importante dentro de la estructura salarial de Verde Valle.

¿Cuánto pagó Chivas por Kevin Castañeda?

Según la información que ha trascendido, la directiva del Club Deportivo Guadalajara pagará alrededor de tres millones de dólares por el fichaje de Kevin Castañeda, mientras que Yael Padilla formará parte de la operación.

Sin embargo, Chivas logró establecer una cláusula que le permitiría recuperar al canterano en el futuro, así que se espera que el anuncio oficial se realice en los siguientes días.