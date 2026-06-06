El delantero de Pumas estaría por delante del atacante de Chivas en la competencia por la titularidad en el TRI.

La competencia por convertirse en el segundo centro delantero de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 parece tener un claro favorito. Así lo señaló el periodista Fernando Cevallos, quien a través de su cuenta de X aseguró que Guillermo Martínez habría tomado ventaja sobre Armando González.

“Todo indica que hoy en día el Memote es el segundo centro delantero de Javier Aguirre para la selección mexicana”, escribió el comunicador generando rápidamente debate entre los aficionados.

El comentario surge luego de los más recientes encuentros de preparación del TRI, en los que Javier Aguirre dejó ver algunas de sus preferencias en la zona ofensiva, inclinándose como segunda opción por el elemento de Pumas.

Cabe mencionar que la “Hormiga” González ha quedado en el centro de la discusión debido a que no tuvo participación en los dos últimos compromisos amistosos del representativo azteca.

Es así que la decisión del “Vasco” ha sido interpretada por diversos analistas como una señal de que “Memote” se encuentra por delante de Armando González en la carrera por el segundo lugar en la delantero, pues Raúl Jiménez es la primera opción.

¿Cuándo es el debut de la Selección Mexicana en el Mundial?

La Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio, cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural, correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos.

Dicho cotejo está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el emblemático Estadio Ciudad de México, recinto que volverá a acaparar los reflectores internacionales al convertirse una vez más en escenario de un momento histórico para el futbol.