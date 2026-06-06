Kevin Castañeda está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Chivas y ya hay quienes aseguran que su carrera podría dar un salto importante en el TRI.

La directiva del Club Deportivo Guadalajara cerró este sábado a su primer refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026. Se trata de Kevin Castañeda, quien llega a Verde Valle procedente de los Xolos de Tijuana.

De acuerdo con el periodista argentino, César Luis Merlo, la operación con el equipo fronterizo se cerró por 3 millones de dólares más la carta de Yael Padilla.

Y si bien el canterano era considerado una de las grandes promesas de Chivas, dentro de la dirigencia rojiblanca existía la percepción de que su desarrollo se había estancado, por lo que fue incluido en la negociación; sin embargo, en el trato existe la opción de recompra.

La llegada del nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales; sin embargo, una de las opiniones que más ha llamado la atención es la del periodista Andrés González, quien considera que su incorporación a Chivas podría impulsar su carrera al brindarle una mayor exposición mediática y deportiva.

“La Llegada de Kevin Castañeda a Chivas le brindaría más reflectores y con eso la posibilidad de que se haga recurrente en la Selección Mexicana de Futbol”, escribió el comunicador.

¿Cuándo reportaría Kevin Castañeda con Chivas?

La directiva del Club Deportivo Guadalajara ha programado el arranque de la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 para el próximo 15 de junio. Por ello, se espera que Kevin Castañeda se incorpore al plantel en esa misma fecha para someterse a los exámenes médicos y físicos de rigor antes de ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.