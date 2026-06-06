Las instalaciones de Chivas en Verde Valle se han convertido en uno de los grandes orgullos de la institución durante el Mundial 2026. Gracias a las certificaciones internacionales y a las constantes inversiones realizadas en infraestructura, el complejo rojiblanco fue elegido para convertirse en la casa de la Selección de Corea del Sur durante su estancia en México. De hecho, las instalaciones ya han recibido numerosos elogios por parte de integrantes del combinado asiático y de medios internacionales, destacando el nivel con el que cuenta el Guadalajara para desarrollar a sus futbolistas.

La Selección Coreana ya realizó su primera práctica en Verde Valle y el entrenamiento contó con una presencia muy especial. Jugadores de las escuelas y Fuerzas Básicas de Chivas tuvieron la oportunidad de convivir con los seleccionados asiáticos, aprovechando un momento que difícilmente olvidarán. Sin embargo, quien se robó gran parte de la atención fue Son Heung-Min, una de las máximas figuras del futbol asiático y un jugador que mantiene una relación muy especial con los aficionados mexicanos.

Durante la práctica se pudo escuchar el ya famoso grito de “Son, hermano, ya eres mexicano”, con el que aficionados y jóvenes futbolistas rojiblancos le dieron la bienvenida al ahora jugador del LAFC. El gesto recordó inmediatamente lo ocurrido en Rusia 2018, cuando una destacada actuación de Son ante Alemania contribuyó a la eliminación de los campeones del mundo y terminó favoreciendo la clasificación de México a los octavos de final, un momento que quedó grabado para siempre en la memoria de la afición tricolor.

Todo esto ocurre además en medio de algunas polémicas relacionadas con otras sedes y centros de entrenamiento que no lograron cumplir las expectativas de ciertas selecciones participantes. En contraste, Chivas volvió a demostrar el nivel de sus instalaciones y también los valores que busca transmitir a través de sus Fuerzas Básicas y su afición, brindando una recepción ejemplar a una selección que, curiosamente, en pocos días se convertirá en rival directo de México dentro de la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana enfrentará a Corea precisamente en el Estadio de Chivas en la fase de grupos del Mundial

La historia tendrá un ingrediente adicional muy especial, ya que Corea del Sur será uno de los rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos se enfrentarán el próximo 18 de junio a las 7:00 de la noche en el inmueble rojiblanco, conocido temporalmente como Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo. Se trata de un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones del Tri, pues una victoria acercaría considerablemente a la Selección Mexicana a la siguiente ronda del torneo.