Chivas volverá este lunes a la actividad para comenzar oficialmente su pretemporada rumbo al Apertura 2026. Después de varias semanas de descanso y con dos refuerzos prácticamente cerrados, el plantel rojiblanco reportará para realizar exámenes médicos y arrancar la preparación física de cara a un semestre muy intenso, en el que disputará Liga MX y Leagues Cup.

Sin embargo, existe una situación que ha generado dudas entre algunos aficionados. Actualmente la Selección de Corea del Sur se encuentra utilizando las instalaciones de Verde Valle como su centro de entrenamiento durante el Mundial 2026, por lo que muchos se preguntan cómo hará el Guadalajara para trabajar mientras el combinado asiático permanece concentrado en la ciudad.

Corea del Sur se adueñó de Verde Valle.

La respuesta es sencilla. Los primeros días de la pretemporada del Guadalajara serán para realizar los exámenes médicos de rutina, para luego pasar a al menos dos semanas de preparación física en alguna sede alejada de la ciudad. La mayoría de equipos deciden hacer esta fase de la pretemporada en alguna zona de playa, por lo que no sería de extrañar que Chivas decida hacerla en Isla de Navidad, tal como hicieron en la pretemporada de hace un año, previo al Apertura 2025.

De hecho, justamente en la preparación física de hace un año el Guadalajara el Rebaño Sagrado estuvo dos semanas haciendo preparación en playa, por lo que, si Corea del Sur queda fuera del Mundial en fase de grupos, Verde Valle quedaría libre justo para el regreso del equipo rojiblanco. Por último, en caso de que el combinado asiático siga teniendo actividad en la justa mundialista, no se descarta que el Guadalajara busque alguna sede alterna en la ciudad para entrenar, como por ejemplo el campo deportivo de alguna universidad.

Corea del Sur seguirá en Verde Valle mientras dispute el Mundial 2026

Por ahora, la Selección de Corea del Sur mantendrá a Verde Valle como su cuartel general durante su participación en la Copa del Mundo. De hecho, su siguiente compromiso será precisamente ante la Selección Mexicana el próximo 18 de junio en el Estadio Akron. Una vez que concluya la participación del conjunto asiático en el torneo, las instalaciones rojiblancas volverán a estar completamente disponibles para el uso exclusivo de Chivas.