Milito, afirmó que su equipo fue superior a Juárez durante todo el partido y consideró que el triunfo conseguido en el Estadio Akron fue completamente merecido.

Gabriel Milito quedó conforme con el desempeño de Chivas luego de la victoria por 1-0 sobre Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Aunque el gol del triunfo llegó hasta el tiempo agregado por conducto de Roberto Alvarado, el estratega argentino aseguró que el funcionamiento de su equipo fue superior durante los 90 minutos y que el resultado terminó haciendo justicia a lo mostrado en la cancha.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara explicó que el RebañoSagrado generó las oportunidades suficientes para adelantarse mucho antes en el marcador. Sin embargo, reconoció que las circunstancias del encuentro retrasaron el gol de la victoria, aunque eso no modificó su análisis sobre el rendimiento colectivo de sus pupilos.

“Creo que el equipo hizo un partido más que aceptable para poder abrir el marcador antes y quizá terminar de manera diferente, pero las circunstancias del juego a veces afectan. Valoro mucho la actuación desde el primer minuto hasta el final, creo que el dominio estuvo marcado de principio a fin y el resultado es justo”.

Además de destacar el control que tuvo Chivas durante el encuentro, Gabriel Milito dejó claro que el equipo todavía tiene un importante margen de crecimiento, pues considero que, conforme avance el semestre y sus futbolistas asimilen mejor la idea de juego, el nivel se elevará.

“Todo el equipo dentro de la estructura tenemos un rol especificado para atacar o para defender. Cada uno tiene libertad, pero también tienen obligaciones; vendremos a más. Cuánto más tiempo estemos juntos, se verá su mejor versión”.

Con esta victoria, Gabriel Milito consiguió su primer triunfo al frente de Chivas en el Torneo Apertura 2026, un resultado que le permite trabajar con mayor tranquilidad de cara a la Jornada 3 el 31 de julio, donde se medirán al Puebla.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

Tras conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026, Chivas ya se prepara para su siguiente compromiso, el cual será el próximo 31 de julio, cuando visite a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3. El partido está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde los pupilos de Gabriel Milito buscará sumar su segunda victoria consecutiva y mantener el impulso tras derrotar a Bravos de Juárez.