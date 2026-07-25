El exjugador de Chivas, Alexis Vega, fue protagonista al anotar una gran definición en el encuentro entre Toluca y Cruz Azul.

El talento de Alexis Vega volvió a quedar de manifiesto en un partido importante. El exjugador de Chivas fue el encargado de marcar el empate parcial para Toluca frente a Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026, gracias a una brillante ejecución de tiro libre que sorprendió por completo a la defensa celeste y al guardameta Kevin Mier.

La anotación llegó en el tiempo agregado del primer tiempo y nació de una jugada preparada. Mientras todos esperaban un disparo por encima de la barrera, Jesús Angulo tocó el balón para Alexis Vega, quien sacó un potente remate raso que pasó por debajo de los jugadores de Cruz Azul antes de terminar en el fondo de las redes.

Con esa anotación, el atacante mexicano volvió a demostrar la calidad que lo ha convertido en una de las principales figuras de los “Escarlatas”. Además de igualar momentáneamente el marcador, el exfutbolista del Club Deportivo Guadalajara dejó una de las mejores jugadas del encuentro gracias a la creatividad y precisión de la acción.

El gol de Alexis Vega rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde la cuenta oficial de la Liga MX compartió el video de la anotación. La ejecución fue ampliamente elogiada aficionados, quienes destacaron la inteligencia de la jugada y la definición.

¿Cómo quedó el Campeón de Campeones?

Pese al gran momento que protagonizó Alexis Vega, Toluca no pudo sostener el empate durante la segunda mitad. Cruz Azul recuperó la ventaja con anotaciones de Carlos Rodríguez y un segundo gol de José Paradela para imponerse 3-1 y quedarse con el título del Campeón de Campeones 2026.

De esta manera, los pupilos de Antonio Mohamed deberán dejar atrás este tropiezo y concentrarse en el Torneo Apertura 2026, donde intentarán volver a pelear por el campeonato. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que Cruz Azul confirmó que atraviesa un gran momento, mientras que equipos como Chivas, América, Monterrey y Tigres también aspiran a levantar el título.