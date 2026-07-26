Después de varias semanas esperando una oportunidad importante, Jordan Carrillo finalmente la tuvo y dejó una grata impresión. El joven mediocampista apareció como titular frente a Bravos de Juárez luego de que Omar Govea quedara fuera de la convocatoria por molestias musculares, una baja de último momento que obligó a Gabriel Milito a modificar su once inicial.

Lejos de resentir la responsabilidad, Jordan Carrillo respondió con una actuación que dejó buenas sensaciones. El futbolista mostró personalidad para pedir el balón, participó en la circulación del juego y fue uno de los elementos más activos del Club Deportivo Guadalajara durante la primera mitad, cuando el equipo rojiblanco impuso condiciones sobre el conjunto fronterizo.

Más allá de las estadísticas, lo que puede haber ganado Jordan Carrillo es la confianza de Gabriel Milito. El estratega argentino ha insistido desde su llegada en que las oportunidades se consiguen a partir del rendimiento, y el exjugador de Santos Laguna y Pumas demostró que puede cumplir con las exigencias tácticas.

La competencia en el mediocampo será intensa cuando Omar Govea se recupere. Hasta antes de la lesión, apuntaba a ser una de las piezas importantes en el esquema del entrenador argentino, por lo que recuperar la titularidad no será un trámite para ninguno de los dos.

Jordan Carrillo arrancó como titular ante Juárez.

Sin embargo, actuaciones como la mostrada frente a Bravos de Juárez suelen quedarse en la memoria de un entrenador. Jordan Carrillo aprovechó una oportunidad que apareció de manera inesperada y dejó argumentos para volver a ser considerado en futuros encuentros, ya sea como titular o como una de las primeras alternativas desde el banquillo.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

Tras conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2026, Chivas ya puso la mira en su siguiente compromiso. El conjunto dirigido por Gabriel Milito visitará a Puebla el próximo 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde el Rebaño Sagrado intentará sumar su segundo triunfo consecutivo y confirmar la mejoría mostrada frente a Bravos de Juárez.