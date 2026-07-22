Chivas ha realizado un gran trabajo en los mercados de fichajes más recientes, incorporando futbolistas que no solo han elevado el nivel del equipo dentro de la cancha, sino que también han encajado de gran manera en el vestidor rojiblanco. El resultado de esa estrategia es evidente, pues el Guadalajara se convirtió recientemente en el plantel más valioso no solo de la Liga MX, sino también de toda la CONCACAF.

Gran parte de ese éxito parece estar relacionado con los propios jugadores del Rebaño Sagrado. En distintas ocasiones se ha visto a futbolistas como Diego Campillo manteniendo una gran relación con elementos que posteriormente terminan llegando al club. Ahora, quien reveló haber participado en una incorporación fue Luis Romo, capitán del Guadalajara y uno de los referentes del vestidor.

“Jordan es es de Sinaloa, lo conozco ya de bastante tiempo, un chico con muchas cualidades, la verdad que que nos va a aportar mucho. Y a Kevin lo conocía poco, pero en Selección antes del de la lista final estuvo ahí, estuve platicando un poco con él, lo conocí más en el en el día a día y también es un jugador con muchas cualidades que va a aportar mucho“, explicó Romo.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Luis Romo confesó que puso su “granito de arena” para convencer a Jordan Carrillo de fichar por Chivas. El mediocampista reconoció que habló con el ahora refuerzo rojiblanco cuando todavía analizaba su futuro, en un momento en el que también era seguido por otros clubes, entre ellos Pumas, que buscaba negociar su carta con Santos tras el gran Clausura 2026 que firmó el atacante.

Luis Romo está orgulloso de representar a Chivas.

Romo explicó que decidió acercarse a Jordan porque ambos son originarios de Sinaloa, una relación que facilitó la conversación. Durante esa charla, le habló del ambiente que existe dentro del vestidor y del proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito, transmitiéndole la confianza de que llegaría a un equipo competitivo, unido y con la única meta de pelear por el campeonato.

“Cuando salió el rumor de Jordan. Sí le escribí rápido para para ver si estaba la posibilidad y que si tenía alguna duda. La verdad le dije que iba a llegar a un lugar muy muy bueno donde iba a encontrar grandes grandes cosas”, confesó el capitán rojiblanco.

Finalmente, el capitán rojiblanco aseguró que la percepción sobre Chivas ha cambiado mucho con el paso de los años. Recordó que cuando él llegó al Guadalajara el club atravesaba un momento complicado, mientras que ahora cada vez son más los futbolistas que desean vestir la camiseta rojiblanca. Esa buena imagen del proyecto también se fortalece gracias a las recomendaciones que hacen los propios jugadores que ya forman parte del plantel.

“Hoy a los jugadores les hablas de Chivas y todos quieren venir a ser parte y vivir y experimentar lo que lo que se está viviendo. Y luego nos preguntan a nosotros y (les decimos) “hermano, si tienes la posibilidad de venir, ven, porque te vas a encontrar un lugar donde no vas a tener una zona de confort, porque te van a exigir siempre. ¿Quieres potenciarte? Te vas a potenciar porque tienes grandes compañeros, tienes un entrenador que no te va a dejar que bajes ni un minuto la intensidad”“, explicó el capitán rojiblanco.

Luis Romo aplaudió la responsabilidad que ya tuvieron Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Luis Romo también tuvo palabras de reconocimiento para Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, destacando que ambos llegaron a Chivas después de asumir un papel protagónico con sus anteriores equipos. El capitán explicó que los dos ya saben lo que significa cargar con responsabilidades importantes dentro de la cancha, por lo que entienden perfectamente la exigencia que representa jugar en el Guadalajara. Si bien ahora compartirán esa presión con un plantel de gran calidad, también tendrán un papel importante en la búsqueda de los títulos que persigue el Rebaño Sagrado.