El mediocampista habría registrado muchos problemas por indisciplinas, situación que habría impedido que el Rebaño apostara por él en el pasado.

Jordan Carrillo es uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes que tiene toda la Liga MX y así lo demostró en el Clausura 2026 con los Pumas; sin embargo, tiene un extenso historial de altas y bajas en su rendimiento, lo que había hecho dudas a Chivas de ficharle en el pasado.

No es la primera ocasión en que el Guadalajara pone sus ojos en el futbolista de 24 años, ya que hace unos años se habrían realizado algunos sondeos para analizar una posible negociación; sin embargo, sus indisciplinas fuera de las canchas habrían convencido al Rebaño de apostar por otra opción.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que los dirigentes del chiverío habrían estudiado el fichaje en este mercado de fichajes, en donde detectaron que su comportamiento fuera de las canchas habría mejorado mucho, por lo que se decidieron a apostar por él y ficharlo como refuerzo para el Apertura 2026.

“Era alguien que sí interesaba al Guadalajara porque lo habían visto, pero tenían primero que cerciorarse primero de esta parte extra cancha. Pregunté y dicen que el muchacho ya está calmado, que ya no anda de fiesta en fiesta, ya está enfocado en su carrera. Esto sí lo investigó el Guadalajara”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Jordan Carrillo en el Clausura 2026?

¿Cuánto pagó Chivas y cuál sería el contrato de Jordan Carrillo?

Aunque el club no ha dado a conocer montos, ha trascendido de que la operación con Santos Laguna rondaría los 5 millones de dólares, en donde le ofrecerían al futbolista cuatro años de contrato, por lo que solo faltaría un acuerdo con el jugador para que se haga oficial.