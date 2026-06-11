El futbolista del Guadalajara le dio un detalle que enterneció al Guti y a toda su familia para esta Copa del Mundo.

La pelota por fin comenzó a rodar en la Copa del Mundo 2026 en donde México tuvo una buena presentación al derrotar por marcador de 2-0 a Sudáfrica, en donde una de las figuras dentro y fuera del campo del Estadio Azteca fue sin duda Roberto Alvarado.

El Piojo tuvo una destacada participación en el triunfo del Tricolor colaborando a la ofensiva y a la defensiva; sin embargo, antes del partido habría tenido otro gesto de crack con Érick Gutiérrez y su familia.

El mediocampista que sigue sin encontrar acomodo tras no entrar en planes de Chivas, realizó el viaje a la Ciudad de México para observar el partido de inauguración entre México y Sudáfrica en compañía de uno de sus hijos.

Sin embargo, horas después se dio a conocer que fue el Piojo Alvarado quien habría regalado dichas entradas para el Guti y su familia, situación que el futbolista y su esposa, Jaqueline Osuna, le agradecieron en redes sociales.

“Gracias, Dios. Papá, Guti. Gracias Roberto Alvarado por este regalo. Bendiciones por siempre y mucho éxito”, escribió la pareja del futbolista, quien también lo reposteó en sus redes sociales.

¿Qué pasará con el futuro de Érick Gutiérrez?

El mediocampista no ha alcanzado un acuerdo con la directiva de Chivas para rescindir su contrato, por lo que seguiría analizando ofertas en el mercado de fichajes junto con su agente, en donde ya comenzaron a sonar nombres de clubes interesados como Santos Laguna y Atlas, aunque aún sin cerrar el acuerdo.