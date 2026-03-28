Armando González es hoy en día el mejor futbolista de Chivas y de la Liga MX, por lo que la afición de la Selección Mexicana se lo reconoció desde que entró al campo del Estadio Azteca en el amistoso contra Portugal.

Javier Aguirre decidió darle unos minutos a la Hormiga, mandándolo al campo al minuto 77 en donde, para sorpresa de todos, los miles de aficionados que se dieron cita en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, se le entregaron con aplausos y gritos de emoción.

El delantero del Guadalajara demostró su compromiso con el Tricolor al correr a toda velocidad para ubicarse para ayudar en zona defensiva, gesto que fue muy bien recibido por el público.

La increíble falla de la Hormiga contra Portugal

El delantero de Chivas no tardó mucho en aparecer frente a la portería de Portugal, ya que Julián Quiñones mandó un centro preciso al segundo poste para que Armando González rematara de cabeza de forma defectuosa.