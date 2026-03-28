La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo, en donde se enfrentó a uno de los máximos candidatos al título como lo es Portugal, en donde algunos seleccionados de Chivas tuvieron actividad.

El Guadalajara es la base del Tricolor y así lo demostró durante la reinauguración del Estadio Azteca frente a los lusitanos, en donde se vivieron momentos de agobio absoluto por parte de los europeos sobre los mexicanos.

Raúl Rangel

Raúl Rangel sigue poniéndose a prueba para demostrar que es el portero más calificado para jugar con México en la próxima Copa del Mundo, en donde en el primer tiempo tuvo una excelente participación, dándole salida a sus defensores jugando adecuadamente con los pies y realizando una atajada espectacular en la recta final del primer tiempo.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez jugó solamente 45 minutos con la casaca nacional, en donde tuvo un arranque de partido lleno de nerviosismo, pero poco a poco fue demostrando su buen futbol, en donde lo más destacado fue un pase al espacio para Álvaro Fidalgo y un disparo muy elevado que pasó por encima de la portería europea.

Roberto Alvarado

Roberto Alvarado tuvo un discreto primer tiempo, en el que entró poco en contacto con el esférico, pero poco a poco fue buscando tener mayor protagonismo, tratando de encarar por la banda derecha y sacando disparos cruzados que pusieron a temblar a los portugueses. El Piojo abandonó el campo al 59.

Richard Ledezma

El futbolista del Guadalajara ingresó de cambio al minuto 59 con la misión de perforar la zaga lusitana por la pradera derecha, ya que Javier Aguirre decidió mandarlo como volante, no como lateral o carrilero como lo viene haciendo en Chivas.