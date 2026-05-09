El Guadalajara deberá hacer ajustes de planeación de cara a la antesala de la Final, en donde podrían medirse al América o Cruz Azul.

Chivas ha convertido al Estadio Akron en su fortaleza en este Clausura 2026 de la mano de Gabriel Milito, en donde no ha conocido la derrota en todo el torneo ante su afición; sin embargo, ahora el Rebaño deberá lidiar con otro golpe por culpa del Mundial 2026.

Y es que debido a que el Guadalajara es sede mundialista para la competencia del verano, la FIFA exige que se le entreguen las instalaciones de los inmuebles con varias semanas de anticipación para que estén listas para la justa.

Es por eso que Amaury Vergara deberá entregar las llaves del Estadio Akron en los próximos días, lo que significa que las Semifinales deberán jugarse en otro inmueble, es decir, el duelo de Vuelta del próximo fin de semana se jugará en la cancha del Estadio Jalisco.

Hay que recordar que el Guadalajara también es socio y mayoritario de Clubes Unidos de Jalisco, por lo que tiene acciones en el coloso de la Calzada Independencia, por lo que puede echar mano de dicho recinto si así lo desea.

¿Quién sería el rival de Chivas en Semifinales?

El Guadalajara está a la espera de los resultados del domingo para saber cuál será su próximo adversario, en donde las opciones solamente son América y Cruz Azul.

Para que el Rebaño se enfrente a las Águilas es necesario que los de Coapa logren derrotar a los Pumas, en donde si los universitarios logran avanzar, el rival del chiverío será La Máquina.