El Club Deportivo Guadalajara dio a conocer una serie de ajustes logísticos de cara a su próximo compromiso frente a Xolos de Tijuana, los cuales impactarán directamente a los aficionados que asistan al Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado informó que estas modificaciones están relacionadas principalmente con el acceso y uso del estacionamiento del inmueble, por lo que recomendó a los asistentes tomar precauciones y planificar su llegada con anticipación.

A través de un comunicado, Chivas detalló que estos ajustes responden a los trabajos de preparación del Estadio Akron como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Como parte de estos preparativos, ya se realizan trabajos de adecuación en distintas zonas del inmueble, lo que ha provocado una reducción significativa en la disponibilidad de espacios para vehículos.

“Como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, les informamos que la zona de estacionamiento general tendrá capacidad reducida debido a la adecuación de algunos espacios, que serán utilizados durante la máxima justa futbolística del planeta”, se lee en el comunicado.

Chivas recorta espacios de estacionamiento.

Derivado a esta situación, el Club Deportivo Guadalajara exhortó a los aficionados a planificar su llegada con anticipación, optar por transporte alternativo o compartir vehículo, con el fin de evitar contratiempos en los accesos al Estadio Akron antes del inicio del partido.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Tijuana?

Cabe mencionar que el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y los Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido Amazon Prime.