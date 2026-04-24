El Tapatío ya inició su camino en la Liguilla del Clausura 2026 recibiendo a Cancún FC en el Estadio Tepa Gómez, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas para el conjunto rojiblanco. El equipo comenzó abajo en el marcador tras una anotación rival y terminó rescatando un empate 1-1 en el partido de ida de los Cuartos de Final, resultado que mantiene viva la serie, pero que también obliga a un cierre casi perfecto en la vuelta.

Aunque el empate no es del todo negativo, sí complica considerablemente las aspiraciones del Tapatío, debido a que terminó la fase regular en el séptimo lugar de la Tabla General. Esta posición no le favorece en caso de igualdad en el marcador global, por lo que el equipo rojiblanco deberá salir con una mentalidad ofensiva en su visita al Estadio Andrés Quintana Roo, donde se definirá el pase a semifinales.

El Tapatío sacó el empate en la ida de los cuartos de final contra Cancún FC.

Debido a que cualquier empate global beneficia al Cancún FC, el Tapatío está obligado a ganar sí o sí en el partido de vuelta. La buena noticia para los dirigidos por José Meléndez es que no importa la diferencia de goles, ya que un triunfo por la mínima sería suficiente para avanzar, siempre y cuando logren imponerse en territorio caribeño.

Por el contrario, un empate o una derrota significarían la eliminación inmediata del equipo rojiblanco, escenario que obliga al cuerpo técnico y a los jugadores a cuidar cada detalle dentro del terreno de juego. Si quieren avanzar a la antesala de la final del Clausura 2026, la defensa será clave para sostener el partido y evitar errores que puedan costar la serie en este primer torneo de la nueva etapa de José Meléndez al frente del Tapatío.

¿Cuándo y a qué hora visita el Tapatío a Cancún en la vuelta de los Cuartos de Final?

El partido de vuelta entre Tapatío y Cancún FC se disputará este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Andrés Quintana Roo. Será un encuentro decisivo para el futuro del equipo rojiblanco, especialmente en el cierre de la temporada, donde varios jugadores buscarán destacar para ganarse oportunidades con el Primer Equipo de cara al Apertura 2026.