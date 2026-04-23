Chivas tuvo un partido para el olvido la noche de este miércoles, luego de no conseguir los tres puntos ante Necaxa y complicar seriamente sus aspiraciones dentro de la Tabla Anual. Sin embargo, en el Guadalajara saben que es momento de pasar la página y comenzar a enfocarse en la Liguilla, aunque en medio de esta preparación surgió una preocupación importante para el cuerpo técnico rojiblanco.

José Castilo se perdió el partido contra Necaxa.

Se trata de José Castillo, quien no pudo estar disponible para el partido ante Necaxa debido a una lesión muscular. El club confirmó su ausencia, pero no ofreció mayores detalles sobre el alcance de la molestia, lo que generó incertidumbre entre la afición y los analistas, quienes comenzaron a especular sobre cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

De momento, todo apunta a que Castillo también está descartado para el partido ante Xolos, lo que confirma que no se tomará ningún riesgo en esta última jornada. Sin embargo, según información del periodista Alex Ramírez, es muy probable que el defensor sí esté disponible para los Cuartos de Final de la Liguilla, aunque todavía queda la duda de si podrá reaparecer desde el partido de ida o si su regreso se daría hasta el encuentro de vuelta.

La preocupación por su ausencia se explica fácilmente al revisar su actividad en el torneo, ya que José Castillo ha sido uno de los jugadores con mayor carga de minutos en el plantel, acumulando 15 partidos disputados y más de 1180 minutos en cancha. Este desgaste podría explicar las molestias musculares recientes, pero también deja en evidencia lo fundamental que se ha vuelto dentro del esquema de Gabriel Milito.

La baja de José Castillo se suma a la suspensión de Luis Romo

Gabriel Milito deberá realizar ajustes importantes en su alineación para el duelo ante Xolos, ya que a la baja de José Castillo por lesión se suma también la ausencia de Luis Romo por suspensión, luego de haber recibido su quinta tarjeta amarilla del torneo. Este escenario obligará al estratega rojiblanco a buscar alternativas en la línea defensiva y en el mediocampo, movimientos que podrían servir también como ensayo pensando en los partidos de eliminación directa.