Por la jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX, las Chivas de Guadalajara igualaron sin goles en su visita a Necaxa. El empate le permitió al Rebaño Sagrado marcar un nuevo récord de puntos en torneos cortos, pues su mayor cosecha era de 34 unidades y en esta ocasión llegó a 35 cuando todavía falta una jornada de la fase regular. Por otro lado, el conjunto rojiblanco también se aseguró el segundo puesto y ser local hasta las semifinales, aunque también está muy cerca de quedarse con el liderato.

Óscar Whalley debutó en Liga MX

Después de tener minutos con la categoría Sub-21, finalmente a Óscar Whalley le llegó su ansiado debut en Liga MX. El portero de 32 años respondió de buena manera: mostró su clase con los pies y sobre el final tuvo una atajada importante que sirvió para mantener el cero y la igualdad en el marcador. El guardameta de orígen español será el encargado de reemplazar a Raúl Rangel en la Liguilla.

Sergio Aguayo también hizo su estreno

Otro elemento que sólo había sumado minutos en juegos de pretemporada era Sergio Aguayo, delantero que también realizó su debut oficial en Liga MX ante Necaxa. El delantero de 23 años, formado en las filas del Pachuca, viene de jugar con el Tapatío en el último año y ayer hizo su ingreso en lugar de Ricardo Marín, aprovechando también la baja por lesión de Ángel Sepúlveda. Sobre el final, el atacante recibió una fuerte patada por parte de Alexis Peña, quien fue expulsado producto de esa acción.

Gabriel Milito quiere hacer historia en Chivas

En conferencia de prensa, el entrenador Gabriel Milito se refirió al deseo que tiene la plantilla del Guadalajara de coronar su trabajo con un título: “Nosotros queremos o intentaremos, o deseamos, quedar en la historia de este grandísimo club. Y para eso ya sabemos qué es lo que hay que hacer, que es lo más difícil, pero hay que intentarlo. Solamente lo consigue el que lo intenta”, reflexionó el entrenador.

Luis Romo se pierde el próximo partido

De cara a la última jornada de la fase regular, Chivas no podrá contar con su capitán, Luis Romo, quien fue amonestado por tardarse en un saque lateral. El referente rojiblanco llegó a la quinta amonestación y de esta manera, llegará limpio y sin tarjetas acumuladas a la fase regular, a costo de perderse el próximo juego ante Tijuana.