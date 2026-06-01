La Selección Mexicana ya se alista de la mejor manera para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. De cara al primer partido ante Sudáfrica se confirmaron los dorsales que usarán los cinco jugadores de Chivas.

Ayer la Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados al Mundial 2026 en el que volverá a ser local por tercera vez en su historia. Esta mañana la Federación Mexicana de Futbol confirmó los dorsales de los cinco jugadores de Chivas que representarán al Tri desde el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

No hay dudas de que el Guadalajara volvió a dar qué hablar en todo el futbol mexicano ya que volvió a ser base en el conjunto nacional para el certamen mundialista. A los futbolistas que actualmente juegan en el Rebaño Sagrado hay que sumar a Mateo Chávez, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Orbelín Pineda y César Huerta.

En Chivas hay mucho enojo por el tipo de concentración que llevó adelante Javier Aguirre y que le quitó cinco jugadores claves para la Liguilla del Clausura 2026. Gabriel Milito no pudo contar futbolistas que a lo largo de la fase regular habían marcado la diferencia para lograr resultados importantes.

(Foto: Jóvenes Futboleros)

Finalmente ayer, tras una serie de declaraciones que parecían tumbar el acuerdo, el Vasco confirmó que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González fueron convocados a disputar con la Selección Mexicana. Se espera que tanto el Tala como el Piojo sean titulares ante Sudáfrica, mientras que Brian Gutiérrez aún pelea por un lugar para meterse en el once final.

Los dorsales de los cinco jugadores de Chivas para el Mundial 2026

Esta tarde la Selección Mexicana confirmó los dorsales para los cinco jugadores de Chivas para el Mundial 2026. Raúl Rangel utilizará el 1, Luis Romo el 7, Brian Gutiérrez el 26, Roberto Alvarado el 25 y Armando González el 14.

¿Qué número utilizarán los exjugadores de Chivas en el Mundial 2026?

Los 5 exjugadores de Chivas también recibieron su dorsal para el Mundial 2026. Alexis Vega el 10, César Huerta el 21, Orbelín Pineda el 17, Mateo Chávez el 20 y Guillermo Martínez el 22. Restará saber si hay algún cambio en las próximas semanas por lesión.