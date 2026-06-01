Chivas se encuentra en pleno descanso mientras que en México se espera el inicio del Mundial 2026, pero la directiva trabaja en posibles altas y bajas para el Apertura 2026. Una de ellas sería la posible salida de Miguel Tapias a Pumas.

Mientras Chivas sigue de vacaciones para el Apertura 2026, el mercado de pases sigue abierto para un Guadalajara tiene asegurada la llegada de Kevin Castañeda. En cuanto a las bajas salió a la luz que Pumas estaría interesado en los servicios de Miguel Tapias, defensa que no entra en los planes de Gabriel Milito.

No hay dudas de que hay un sinfín de jugadores en el Rebaño Sagrado que vieron pocos minutos y se perfilan para salir en este libro de pases. A Micky hay que sumar a Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Fidel Barajas, Eduardo García, Érick Gutiérrez, Hugo Camberos y Teun Wilke.

Mientras se habla de la inminente llegada de Kevin Castañeda a Chivas para el Apertura 2026 a cambio de Yael Padilla más tres o cuatro millones de dólares, sale a la luz que Pumas UNAM estaría interesado en el fichaje de Miguel Tapias para el siguiente campeonato. Según lo informado por Ricardo Durán acaban de iniciarse los contactos por el futbolista que se formó en Pachuca.

Miguel Tapias saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Empiezan los contactos. Micky Tapias es del interés de la universidad nacional. Pumas analiza la opción de presentar una propuesta a Chivas para hacerse con los servicios del central que no entra en planes de Milito”, escribió el periodista de Quiero TV en X. Según Jesús Bernal, un problema que hay con el defensa es su alto salario.

Diego Ochoa no jugará en Chivas

La semana pasada se dio a conocer que el Guadalajara decidió prestar por un año a Diego Ochoa a Necaxa tras volver de FC Juárez. Según lo informado por César Huerta, fue el propio defensa el que pidió salir ya que consideró que no iba a tener minutos con Gabriel Milito.