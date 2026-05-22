El comunicador negó que Guadalajara, Cruz Azul o América estén pretendiendo al mediocampista que brilla con los felinos, por lo que el rumor surgió desde otro sitio.

Jordan Carrillo se ha convertido en el futbolista del momento debido a las brillantes actuaciones que está registrando con Pumas durante este Clausura 2026, por lo que han surgido rumores que ponen al mediocampista en la órbita de varios clubes, incluyendo a Chivas.

Desde hace varias semanas han circulado diversas versiones que ponen al futbolista universitario en el radar del Guadalajara, aunque dicha versión no habría salido ni del entorno del jugador ni de la propia directiva rojiblanca.

El especialista en mercados de fichajes, César Luis Merlo, destapó que las versiones que ponen a Carrillo en el radar de clubes poderosos habría salido de las oficinas de Orlegi, equipo dueño de la carta del futbolista como medida de presión para que Pumas abra la cartera para aquirirlo, pese a que su préstamo no tiene opción de compra.

“Jordan Carrillo tiene una cláusula de repesca por parte de Santos Laguna para mitad de año. Jordan Carrillo dio declaraciones y dijo que se quiere quedar en Pumas, quienes lo tienen prestado hasta fin de año, pero sin opción de compra.

“Si Santos Laguna lo repesca, se lo puede sacar a Pumas, pero para repescarlo tiene que haber un equipo interesado en él y que esté dispuesto a comprarlo y se está hablando de Cruz Azul, América y de Chivas, pero por ahora me descartan esas posibilidades.

“Lo que olfateo es que Orlegi, lo que quiere hacer es tratar de mover todo esto para ver si Pumas, que no tiene opción de compra, pero como el jugador la está rompiendo, trata de poner dinero, intentar comprarlo ahora y Santos Laguna podría hacerse de dinero para reforzarlo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Chivas no quiere a Jordan Carrillo como refuerzo?

Desde hace algunos días el comunicador de As México, César Huerta, destapó que el Guadalajara no estaba buscando el fichaje de Carrillo debido a que el futbolista dejó una mala impresión hace unos mercados cuando estaban analizando el negociar por su fichaje.

La razón de la antipatía de la directiva por el mediocampista es su gusto por la vida nocturna, comportamiento que están erradicando en el interior del chiverío desde hace varios meses.