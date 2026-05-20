El mercado de pases no para de sonar en la puerta de Chivas y afirman que habría interés por Jordan Carrillo de Pumas.

En las últimas Chivas ha estado en boca de todos debido a que son los medios que reportan un fuerte interés por Jordan Carrillo. En medio de este contexto, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara no se ha manifestado con contactos u ofertas para llevarse al jugador que hoy se encuentra prestado en Pumas.

Sin dudas el futbolista formado en la Comarca Lagunera es una de las grandes estrellas de la Liguilla con tres goles para el equipo de Efraín Juárez, por lo que toda la afición rojiblanca no ha parado de pedir su nombre para el Apertura 2026. Es más, René Tovar, periodista de Diario Récord, reveló en redes sociales que el Rebaño Sagrado, Cruz Azul y América estarían detrás del atacante.

En medio de este contexto, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que es cierto que hubo interés por Jordan Carrillo, pero que su problemas extra cancha los sacaron. Sin embargo, en el mismo reporte señala que la actualidad podría haber cambiado el pensamiento de la directiva rojiblanca, pero que no se envió oferta por él.

Jordan Carrillo sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hasta ahora en Chivas no se han manifestado en post de ir a buscarlo. No ha habido ningún tipo de contacto. Chivas no ha buscado a Jordan Carrillo, por ahora no hay ningún contacto, no hay ningún enlace, no hay ningún sondeo. No han preguntado por condiciones, nada de eso ha ocurrido hasta ahora”, reveló.

Y agregó: “Solamente lo único que se ha hablado es el interés de un equipo grande como América y desde algunos sectores de los medios de comunicación se ha tratado de vincular al jugador a Guadalajara porque lo pudiera necesitar Chivas, por supuesto. pero no es que Chivas en este momento esté interesado en ir por Jordan Carrillo”.

Los números de Jordan Carillo en Pumas

En el primer semestre del 2026 Jordan Carrillo suma seis goles, tres asistencias y 1477 minutos con Pumas en 22 partidos entre la Liga MX y la Concachampions 2026.