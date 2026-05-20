El mercado de pases ya golpea fuerte la puerta de Chivas y revelan la única manera que la directiva decida desmantelar el plantel de Gabriel Milito.

Una de las grandes preguntas que surgen entre los chivahermanos es en relación qué tipos de bajas va a tener el plantel Gabriel Milito para el Apertura 2026. En medio de este contexto, Jesús Bernal, reconocido insider del Guadalajara, reveló en Trabuco rojiblanco que la única manera que se desmantele la plantilla es si llegan clubes dispuestos a pagar la cláusula de salida.

A lo largo de los últimos meses diferentes reportes señalaron que hay varios clubes europeos que tienen informes sobre diferentes jugadores del Guadalajara. César Huerta reveló que hay scouters que enviaron informes sobre Raúl Rangel, mientras que Pepe del Bosque reveló que Brian Gutiérrez interesa mucho en el Copenhague de Dinamarca.

Tras el gran Clausura 2026 la gran pregunta que surge es qué jugadores del equipo titular y de la principales alternativas serán bajas para el siguiente torneo. Jesús Bernal explicó en Trabuco rojiblanco que la directiva puede mantener a gran parte del plantel del Guadalajara salvo que lleguen con el dinero para pagar la cláusula de salida.

Chivas busca mantener gran parte su plantel para el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

“El tema está en que paguen la cláusula y ahí ya te atan de manos”, explicó el periodista de ESPN y puso de ejemplo lo que sucedió con CSKA de Moscú y Armando González. “Ahí Chivas ya no puede hacer nada. Ahí es la decisión del jugador porque le pagan la cláusula (…) Si alguien no llega con una oferta difícilmente lo van a soltar. Entonces más que soportar los cañonazos, para mí está en que los jugadores quieran o no ir en caso de que alguien llegue a pagarles la cláusula”, cerró.

¿Club América está interesado en Hugo Camberos?

En medio de este contexto salió otro rumor de mercado relacionado a América y un supuesto interés por Hugo Camberos. Sin embargo, Jesús Bernal dio detalles en su canal de YouTube al señalar que sería extraño que el Rebaño Sagrado quiere negociar con su acérrimo rival a una de sus joyas y que el futbolista busca jugar en Europa.