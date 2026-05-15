Chivas está afinando hasta el más mínimo detalle para enfrentar la vuelta de las semifinales contra Cruz Azul en el Estadio Jalisco, en un partido que definirá el pase a la gran Final del Clausura 2026. Por ello, este viernes el Guadalajara realizó un entrenamiento abierto junto a toda su afición, repitiendo la fórmula que ya había utilizado antes de la remontada contra Tigres, en una práctica donde volvió a quedar clara la unión entre el equipo y los seguidores rojiblancos.

Sin embargo, los aficionados no fueron los únicos que quisieron acompañar al equipo en este momento tan importante. Amaury Vergara también se hizo presente en el entrenamiento rojiblanco, tal como ocurrió la semana pasada en el Estadio Akron antes de enfrentar a Tigres. El dueño del Guadalajara no dejó pasar la oportunidad de volver a respaldar personalmente al plantel antes de una semifinal que puede marcar el rumbo del proyecto de Gabriel Milito.

Amaury Vergara saludó uno por uno a los jugadores del plantel y posteriormente se quedó conversando con Gabriel Milito durante varios minutos, mostrando cercanía y respaldo absoluto al trabajo que está realizando el estratega argentino. La presencia del propietario rojiblanco fue interpretada como una clara señal de apoyo institucional justo en el momento donde más presión existe alrededor del equipo.

Además, el ambiente vivido durante el entrenamiento fue prácticamente idéntico al que se vio previo a la serie contra Tigres, con la afición alentando constantemente al equipo y generando una atmósfera de enorme emoción. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se mostraron visiblemente conmovidos por el apoyo rojiblanco, confiando plenamente en que el Estadio Jalisco vuelva a pesar este sábado en una noche decisiva para las aspiraciones del Guadalajara.

Se agotaron los boletos para la semifinal entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco

La vuelta entre Chivas y Cruz Azul se disputará ya en el Estadio Jalisco, luego de que el Estadio Akron fuera entregado oficialmente a las autoridades de la FIFA como parte de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Afortunadamente para el Guadalajara, todo apunta a que el histórico inmueble lucirá completamente lleno, pues los boletos se agotaron y todos los abonados rojiblancos recibieron sus lugares correspondientes para acompañar al equipo en esta semifinal.