Todos los detalles del partido entre el Rebaño y La Máquina para definir al primer club que jugará la Final del torneo de la Liga MX.

Chivas y Cruz Azul se juegan el trabajo de todo el semestre en los próximos 90 minutos, ya que deberán reencontrarse en el césped del Estadio Jalisco para disputar la Vuelta de las Semifinales en búsqueda de un lugar en la serie por el título del Clausura 2026.

El Guadalajara deberá mantenerse fiel a su idea futbolística y tratar de seguir causándole daño a La Máquina para tratar de conseguir el gol que complique el panorama para la escuadra celeste y los pueda acercar a la disputa por el campeonato de la Liga MX.

Tras el duelo de Ida que terminó empatado a dos goles, el chiverío necesita de cualquier triunfo o empate para asegurar su lugar en la siguiente instancia, mientras que cualquier derrota en el duelo de Vuelta es suficiente para que avance Cruz Azul.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la Vuelta de la Semifinal del Clausura 2026?

El duelo definitivo de la serie entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que dará inicio en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

El duelo de Vuelta de la Semifinal del Clausura 2026 entre rojiblancos y celestes será transmitido en exclusiva en México por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos la difusión será responsabilidad de Telemundo Deportes. Recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.