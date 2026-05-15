Chivas tendrá una oportunidad de oro este sábado, luego de que uno de los jugadores más criticados del rival se confirme titular.

Chivas se encuentra completamente concentrado en el partido de vuelta contra Cruz Azul, luego del intenso empate 2-2 que se vivió en la ida de las semifinales en el Estadio Azteca. Ahora, Gabriel Milito y su cuerpo técnico trabajan en cada detalle pensando en el duelo definitivo de este sábado, incluyendo por supuesto analizar cuidadosamente cuál será la alineación que utilizará la Máquina.

Y justamente ahí aparece un nombre que ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas horas: Kevin Mier, el portero de Cruz Azul que fue duramente criticado por su propia afición tras los errores cometidos en la ida. Los dos goles del Guadalajara llegaron precedidos por equivocaciones del arquero colombiano, algo que hizo explotar las redes sociales cementeras al finalizar el encuentro.

Sin embargo, según reportes de Diario Récord, Joel Huiqui mantendrá toda su confianza en Kevin Mier y lo mandará nuevamente como titular para el partido decisivo en el Estadio Jalisco. Por lo tanto, aunque en Chivas tienen claro que la prioridad debe ser enfocarse en su propio funcionamiento, también entienden que las características del arquero colombiano pueden convertirse en un factor importante durante la serie.

Mientras tanto, en el Guadalajara hay excelentes noticias con Richard Ledezma y Efraín Álvarez, quienes encendieron las alarmas luego de salir lastimados del partido de ida e incluso ausentarse del entrenamiento del jueves para realizar trabajo de rehabilitación. Aun así, ambos estarán disponibles sin problema para este sábado, por lo que todo apunta a que Gabriel Milito repetirá prácticamente la misma alineación que utilizó en el Estadio Azteca.

Kevin Mier arriesga mucho con sus salidas y suele dar rebote en tiros fuertes

Entre las principales características de Kevin Mier destaca que es un portero que juega constantemente muy adelantado, arriesgando mucho en sus salidas para intentar cortar jugadas antes de que entren al área. Sin embargo, eso también deja espacios importantes que pueden ser aprovechados con disparos de larga distancia o balones filtrados a la espalda de la defensa.

Además, tal como quedó exhibido en el partido del miércoles, el arquero colombiano suele conceder rebotes cuando recibe disparos potentes, situación que puede ser muy peligrosa considerando el tipo de delanteros que tiene el Guadalajara. Por ello, no sería extraño ver a los jugadores rojiblancos intentando generar mucho volumen de disparos buscando precisamente explotar esa debilidad.