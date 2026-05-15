La semifinal de vuelta entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul ya comenzó a jugarse también fuera del campo. En una entrevista con Mediotiempo, Bryan González dejó declaraciones cargadas de ilusión, confianza y hambre competitiva en la previa a un partido que puede meter al Rebaño en la gran Final del Clausura 2026. El carrilero izquierdo habló de las críticas que recibió el equipo, de la unión del grupo y del sueño que representa conquistar la ansiada 13.

“Tenemos previsto todo este tipo de situaciones. Obviamente, los jugadores que nos quedamos dijimos y nos planteamos en darlo todo por la institución, en darlo todo por nosotros mismos, por nuestras familias”, comenzó diciendo el Cotorro para hacer referencia a las bajas que sufrió Chivas por convocatorias a la Selección Mexicana. Luego, dejó en claro cuál es el gran objetivo del vestidor rojiblanco: “Creo que darle la 13 a Chivas es un sueño, es un logro personal y colectivo que se nos va a quedar marcado en nuestras vidas”.

Más adelante, Cotorro González dejó una de las frases más fuertes de toda la entrevista al hablar sobre cómo reaccionó la plantilla ante las dudas y los cuestionamientos externos. “Entre nosotros hablamos y dijimos que esto es una oportunidad muy linda para todos. Obviamente, como a toda la gente, yo creo, nos gusta callar bocas”, soltó. “Nos gusta sobreponernos ante las situaciones negativas y es una reacción que nos ayuda mucho a nosotros para poder seguir escalando en los partidos”, agregó el futbolista rojiblanco, reflejando la mentalidad con la que Chivas afronta esta Liguilla.

El defensa también destacó la fortaleza colectiva que, según él, explica el gran momento del equipo de Gabriel Milito. “Creo que lo principal es que todos sabemos que no hay un jugador estrella, somos Chivas, somos en conjunto. Sabemos que todos juntos defendemos, todos atacamos y trabajamos mejor”, aseguró. Incluso, remarcó el gran ambiente interno que existe actualmente en Verde Valle: “No hay envidias, no hay egos, no hay nada de eso. Y yo creo que eso hace mejor un grupo y eso hace que al equipo le vaya muy bien”.

El rol de Gabriel Milito y el sueño de jugar en un Jalisco lleno

Bryan González también se tomó un momento para destacar el trabajo mental que viene realizando Gabriel Milito desde su llegada al club. “Gabriel nos ha apoyado muchísimo en ese sentido. Si a un jugador le va bien, él nos ha aterrizado y nos ha dicho: ‘tranquilos, esto es Chivas, todavía no hemos logrado nada’”, explicó. Para el lateral, ese mensaje constante de humildad ha sido una de las claves del crecimiento colectivo del Guadalajara durante el torneo.

Por último, el Cotorro palpitó lo que espera vivir este sábado en el Estadio Jalisco, donde Chivas buscará sellar el pase a la Final. “Espero un estadio lleno. Me han comentado aquí los que llevan rato en la institución que es la segunda casa de Chivas y que antes se vivía un ambiente espectacular ahí -comentó-. Llegamos con muchas ganas de que ya sea el sábado. Tenemos esas ansias de volver a jugar, de demostrar de lo que estamos hechos y esperemos poder darle una alegría a nuestra gente”.