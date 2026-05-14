El legendario exjugador del Guadalajara no puede ocultar su ilusión por la posibilidad de que llegue la corona número 13 para la escuadra rojiblanca.

Chivas sigue avanzando con pasos firmes en su camino rumbo al título del Clausura 2026, por lo que ahora está por disputar la Vuelta de las Semifinales contra Cruz Azul con un gran nivel, rendimiento que está ilusionando a aficionados y hasta a exjugadores.

Oswaldo Sánchez, una leyenda del Guadalajara, reconoció abiertamente sentirse emocionado por el nivel que presume el conjunto tapatío con Gabriel Milito, por lo que desea que en este torneo logren el título, demostrando que los mexicanos pueden trascender.

“Partidazos. Chivas me tiene sorprendido desde el torneo anterior que no tuvieron gran relevancia a nivel nacional, pero veía un equipo sólido en temas tácticos con esa línea de cinco, con llegadas a los costados. Lo del Cotorro es brutal, me parece que tendría que tener otro tipo de oportunidades.

“Me encanta que el equipo, con solo mexicanos, esté siendo protagonista. Le jugaron de tú a tú con Cruz Azul y ojalá que puedan llegar a la Final y campeonarse. Sería algo maravilloso para Chivas y el futbol mexicano”, declaró el cancerbero a Fox Sports.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.