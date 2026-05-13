Este exmediocampista que hoy funge como analista en una televisora, reveló a cuál club vislumbra vencedor entre la serie entre rojiblancos y celestes.

La serie de Semifinales del Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul tiene todos los reflectores del futbol mexicano, no solamente por ser dos de los equipos más importantes de la Liga MX, sino por la agradable propuesta que presentan ambas instituciones.

Es por eso que algunos analistas comienzan a dar sus pronósticos, en donde uno de los más sorpresivos fue el de Israel López, exmediocampista que militó precisamente en el Guadalajara, La Máquina e inclusive, en los Pumas de la UNAM.

El exelemento del Rebaño Sagrado analizó las dos series que se disputarán, en donde reveló que considera que Pumas avanzará sobre el Pachuca y que el chiverío hará lo propio frente a los celestes, por lo que vislumbra que se reedite la Final del Clausura 2004 entre rojiblancos y auriazules.

“En estas instancias están clubes muy importantes en el futbol mexicano, instituciones de las cuales tuve la fortuna de vestir la camiseta y agradecerles infinitamente el hecho de que me hayan permitido estar ahí.

“De Pumas y Pachuca lo veo algo parejo, me sorprendió mucho Pachuca, tiene un equipo bastante bueno y su fortaleza es cómo se defiende (…) Pumas acaba como líder, está viviendo un momento importante. Hoy, Efraín tiene una gestión buena, en el sentido de que ha logrado meter al equipo en estas instancias.

“En la otra llave, Guadalajara nos sorprende por todo lo que se había hablado, de que faltaban cinco seleccionados y en estas instancias se iba a enfrentar a unos Tigres de mucha experiencia y demás. La verdad, es muy grato ver que un equipo como Guadalajara responda de esa manera y hoy sea de los serios candidatos.

“En frente va a tener a un equipo con experiencia, con mucha capacidad. Todos los cambios que estamos viviendo, curiosamente los cambios son en la banca.

“Lo veo parejo y creo que ambas escuadras pueden, pero el que cometa menos errores se puede llevar la serie y llegar a la Final. Para mi, veo una Final entre Pumas y Chivas“, explicó el exjugador en charla con Récord.

¿Por qué salió Israel López de Chivas?

El apodado Toshiro reveló que vivió un gran año con el Guadalajara en donde soñaba quedarse en la escuadra rojiblanca; sin embargo, su fichaje se suscitó durante el cambio de administración tras la compra de Jorge Vergara, por lo que se decidió no hacer válida la opción de compra por el mediocampista que le pertenecía a los Pumas.

“Ese año no nos fue mal, en lo personal me fue muy bien. Estaba seguro de que Guadalajara iba a hacer la compra definitiva, pero me tocó el cambio de directiva. Estaban los Martínez Garza y estaba entrando Jorge Vergara y al final se decidió que no me quedaba.

“Tuve la fortuna de portar cuatro de los equipos grandes, pero impresionante lo de Chivas. Ese equipo tiene un récord de partidos que no perdíamos, teníamos 13 o 14 que no perdíamos”, recordó López en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el 2024.