El mediocampista del Guadalajara se convierte en una luz de esperanza para la afición rojiblanca que no se veía desde el Gaucho.

Históricamente, Chivas ha apostado frecuentemente a encontrar y explotar talento desde fuerzas básicas, encontrando diamantes en bruto que logran cautivar a todo el futbol mexicano por su talento y convirtiéndose en referentes dentro del conjunto tapatío.

Aunque en la cantera rojiblanca se trabaja para hallar y potenciar futbolistas en todas las posiciones, hay una que seduce en toda la Liga MX, principalmente porque en México suelen surgir pocos elementos en esa posición y se trata de los mediocampistas creativos, los cuales suelen jugar detrás del centro delantero para abastecerlo de balones.

En los últimos 20 años, el Guadalajara ha descubierto y potenciado a elementos como Marco Fabián, Eduardo López, pero sin duda el que generó más altas expectativas fue Sergio Ávila, quien inclusive fue bautizado como “el nuevo Bofo Bautista”.

Hoy, el Rebaño Sagrado se encuentra con un nuevo talento que deberá seguir puliendo bajo la tutela de Gabriel Milito y se trata de Santiago Sandoval, quien ha demostrado sus cualidades en los minutos que le ha otorgado el entrenador argentino, viviendo su noche más memorable en su aún naciente carrera el pasado fin de semana al anotarle doblete a Tigres para sellar la remontada.

Sergio Ávila y Santi Sandoval tienen similitudes

Si bien, el Gaucho Ávila ya era un talento que destacaba en fuerzas básicas del Guadalajara, fue en el Clausura 2006 cuando comenzó a atraer los reflectores con mayor constancia al comenzar a brillar en la Liguilla de ese semestre, en donde Chivas perdió a varios seleccionados que concentraron con anticipación de cara al Mundial de Alemania 2006.

En aquella ocasión, el oriundo de Irapuato, Guanajuato, se convirtió en uno de los motores ofensivos, demostrando su talento nato, por lo que unos torneos después, tras la salida de Adolfo Bautista del redil, tomó las riendas como el nuevo ‘orquestador’ del chiverío.

Hoy, 20 años después, una historia similar comienza a surgir con Santiago Sandoval, quien ya venía pidiendo pista, pero que la prematura concentración del Tricolor le abrió las puertas para brillar y atraer los reflectores. Ahora, dependerá de él el tomar las cosas con mesura y poder hacer cosas importantes con el club rojiblanco.

Terrible final de carrera del Gaucho Ávila

Pese a su innegable talento, Sergio Ávila sufrió una lesión en una rodilla con la que tuvo que lidiar durante su breve carrera y que a la postre le obligó a ponerle fin a su carrera a los 28 años de edad.

“No se fue nunca el dolor. Tanto así que me llegué a hacer tres o cuatro operaciones“, explicó el exjugador del Guadalajara en una entrevista con Ramón Morales.