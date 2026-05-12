Chivas realiza su última práctica en Verde Valle antes de realizar su viaje para enfrentar a Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. El Guadalajara mantiene la ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.
Entrenamiento
EN VIVO Entrenamiento de Chivas: bajas, convocados e información previo al juego ante Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla
Chivas lleva adelante su última práctica antes de enfrentar a Cruz Azul. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todo lo que sucede en Verde Valle.
ENTRENAMIENTO EN VIVO
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión sobre lo que sucede en la última práctica de Chivas previo a su viaje a Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla.
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