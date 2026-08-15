El entrenador del Guadalajara tendrá que recurrir a la cantera para poder suplir a los lesionados en el partido contra Santos Laguna.

Gabriel Milito ha preparado el partido de Chivas en el que se enfrentará a Santos Laguna como parte de la jornada 4 de la Liga MX, en donde para mala fortuna del conjunto rojiblanco, encarará este compromiso con múltiples ausencias por la ola de lesiones que se registraron durante la Leagues Cup 2026.

El Guadalajara deberá encarar este compromiso sin la presencia de José Castillo, Daniel Aguirre ni Bryan González, por lo que el esquema defensivo rojiblanco estará muy diezmado para el duelo contra los de Guerreros, en donde el cuerpo técnico deberá hacer adecuaciones para este compromiso.

Es por eso que el comunicador Ricardo Durán, que acudió a la salida del plantel rojiblanco de Verde Valle rumbo al aeropuerto de Guadalajara para emprender su viaje a Torreón, observó que el zaguero Ángel Chávez fue parte de la delegación que encarará el partido contra los Albiverdes.

“Con las tres bajas que ya se sabían (Cotorro, Castillo y Aguirre), Ángel Chávez recibe su convocatoria para el primer equipo de Chivas. Milito podría darle sus primeros minutos”, escribió el reportero en su cuenta de X.

Los 10 últimos antecedentes entre Chivas y Santos Laguna

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.