El defensor llega al certamen como una de las piezas más importantes del esquema de Gabriel Milito.

El próximo sábado dará inicio un nuevo torneo de la Liga MX y las Chivas de Guadalajara serán uno de los grandes aspirantes al título. El Rebaño Sagrado cerró su pretemporada con una victoria por 1-0 frente a Leones Negros, donde el autor del gol fue Daniel Aguirre, uno de los hombres más importantes que tiene el sistema de Gabriel Milito.

Aguirre era prácticamente un jugador olvidado en las filas del Rebaño Sagrado, a tal punto deque tuvo que esperar mucho tiempo para poder hacer su debut en Liga MX. Milito no sólo confió en él, sino que transformó su posición para ubicarlo como marcador central, cuando antiguamente el mexicoestadounidense se desempeñaba como centrocampista.

Daniel Aguirre viene de tener un gran Clausura 2026 (Imago7)

Su capacidad técnica y visión de juego le ayudaron a coinvertirse en un jugador importante para el funcionamiento Chivas, no sólo por su primer pase y su capacidad de marcaje, sino también para desdoblarse en ofensiva. Esa cualidad también la demostró en el Clausura 2026, cuando anotó tres goles y dio dos asistencias en un total de 16 partidos disputados.

La importancia de Aguirre quedó reflejada durante la Liguilla, cuando el ex de Los Ángeles Galaxy causó baja por lesión y se perdió los duelos ante Tigres UANL y Cruz Azul en cuartos de final y semifinales, respectivamente. El zaguero apenas regresó para la media hora final en el juego de vuelta frente a la Máquina Cementera, pero Milito echó de menos sus labores defensivas y creativas en la parte más importante del certamen.

Probable alineación de Chivas vs. Toluca

De cara al debut frente a Toluca, el próximo sábado por la Jornada 1 del Apertura 2026, Chivas podría alinear con Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Kevin Castañeda, Jordan Carrillo; Ángel Sepúlveda. Esto, a la espera de que se confirme si los jugadores que regresen de su participación con México en el Mundial serán o no utilizados por Milito.