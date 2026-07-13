El regreso de Luis Rey a Chivas tras finalizar su préstamo con Puebla volvió a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en Verde Valle: los futbolistas que siguen perteneciendo al club, pero actualmente desarrollan sus carreras lejos de Guadalajara. Aunque el defensor tendrá la oportunidad de convencer a Gabriel Milito durante el Apertura 2026, otros cinco jugadores permanecen cedidos en distintos equipos.

El caso más reciente es el de Fidel Barajas. El atacante mexicoestadounidense acaba de regresar de su préstamo en Atlético San Luis, pero seguirá sin entrar en planes y volverá a salir cedido, esta vez rumbo al Monterey Bay FC, equipo de la USL Championship, segunda categoría del futbol estadounidense. El Rebaño continuará atento a su crecimiento con la esperanza de recuperar la inversión realizada.

Fidel Barajas anotó un gol con Atlético San Luis, donde no logró hacer pie. (Imago7)

Otro futbolista que también se encuentra en busca de continuidad es Teun Wilke. El delantero fue cedido al Fortaleza CEIF de Colombia para sumar los minutos que no encontró en Guadalajara. Su desempeño en el futbol colombiano fue irregular durante su primer semestre, donde jugó poco y no convirtió goles, por lo que el centrodelantero de 22 años buscará cambiar la imagen en el próximo torneo.

Daniel Flores también forma parte de la lista. El lateral izquierdo que supo debutar en Chivas con Óscar García Junyent se encuentra en Phoenix Rising, de la USL Championship de Estados Unidos, donde intenta consolidarse y ganar experiencia competitiva. Su préstamo finaliza en noviembre de este año y deberá retornar al Guadalajara para ver si es tenido en cuenta.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

Los otros dos casos corresponden a futbolistas que actualmente militan en Necaxa. Diego Ochoa volvió a salir cedido después de concluir su préstamo con FC Juárez y ahora buscará sumar experiencia en Aguascalientes. Junto a él se encuentra Francisco Méndez, defensor que supo destacar en Tapatío y que también intenta afianzarse en Liga MX y demostrar que tiene condiciones para aspirar a una oportunidad futura con la camiseta rojiblanca.

Los casos diferentes de Érick Gutiérrez y Gilberto Sepúlveda

Además de estos cinco futbolistas, Chivas también concretó recientemente las salidas de Érick Gutiérrez y Gilberto Sepúlveda, aunque se trata de situaciones distintas. En el caso del mediocampista, fue cedido al Toluca después de haber quedado fuera de los planes de Gabriel Milito. Tras pasar seis meses entrenando con Tapatío sin disputar partidos oficiales, encontró una nueva oportunidad con los Diablos Rojos. Sin embargo, una vez finalice el año de préstamo, también terminará su contrato con el Guadalajara y quedará en libertad.

Por su parte, Gilberto Sepúlveda fue cedido a FC Juárez luego de que tampoco figurara entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico. El defensor puso fin a una etapa de más de una década dentro de la institución rojiblanca y afrontará un nuevo desafío con los Bravos. Como parte de la operación, el conjunto fronterizo cubrirá la totalidad de su salario y contará con una opción de compra para adquirir su pase de manera definitiva.