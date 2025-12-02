La eliminación de Chivas en el Apertura 2025 ha ocasionado que la directiva se ponga a trabajar al máximo para la conformación del plantel para el próximo Clausura 2026, en donde una incorporación que parecía inminente se cayó de último minuto.

Una de las necesidades principales del Guadalajara radica en la posición de carrilero por izquierda, en donde se estimaba que esa posición podría pelearla el canterano Daniel Flores, quien inclusive ya había debutado en el primer equipo con Óscar García Junyent en el banquillo.

Dicha versión cobró fuerza debido a que el zaguero terminaba contrato con el Phoenix Rising de la Segunda División de Estados Unidos; sin embargo, se acaba de confirmar que el chiverío accedió a extender el préstamo del futbolista durante todo el 2026 al mismo club.

“El jugador no va a volver a Chivas, al menos no en este año futbolístico. El equipo de Phoenix Rising ha anunciado a través de su página web que ha extendido el préstamo por este futbolista durante un año más“, comentó el comunicador Jesús Bernal en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los jugadores que pueden desenvolverse como carrilero izquierdo?

La realidad es que el Guadalajara solamente tiene a un futbolista que puede jugar en esa posición de manera natural y es Bryan González, por lo que cuando se ausenta el Cotorro, comienzan los dolores de cabeza en el redil, por lo que tienen que habilitar a Miguel Gómez o José Castillo, aunque no es su posición habitual.

¿En qué posiciones buscarían refuerzos para Chivas?

Independientemente del tema del carrilero por izquierda, en el Guadalajara hay otras prioridades como un defensa central que tenga buena salida con los pies para acompañar a Luis Romo y Diego Campillo. Otra zona a fortalecer es la delantera, en donde Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín serían los encargados de apuntalar esa posición.