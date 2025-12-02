La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara ha comenzado a realizar negociaciones importantes y sobre todo inteligentes para poder concretar los refuerzos que desean incorporar, por lo que se ha filtrado que el Rebaño podría salirse con la suya para abaratar la carta de Ángel Sepúlveda proveniente de Cruz Azul.

Desde hace unos días se ha especulado sobre la posibilidad de que el Cuate abandone a La Máquina para regresar al redil; sin embargo, dicha versión ha tomado más fuerza en horas recientes, en donde la atención de la cúpula del Guadalajara estaría destinada en conseguir un refuerzo a la ofensiva.

Es por eso que el reportero de Vamos Azul, Gerardo González, reveló que la directiva celeste estaría dispuesta a recibir a un canterano del Guadalajara como parte del pago por la carta del delantero de 34 años, además de una cantidad de dinero para cerrar la venta.

“Ángel Sepúlveda encaminado a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pláticas y negociaciones están prácticamente definidas, es cosa de que Cruz Azul termine el certamen y que se termine por cantar esta situación. Podría haber incluso un intercambio de un canterano y una cifra. Sepúlveda está encaminado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Las primeras versiones indicarían que La Máquina querría 4.5 millones de dólares para liberar al atacante michoacano; sin embargo, con la incorporación de un futbolista rojiblanco, esa cifra podría descender hasta la mitad, lo que beneficiaría a la escuadra tapatía.

¿Por qué Chivas quiere un delantero veterano para el Clausura 2026?

El Guadalajara registrará las bajas de Chicharito Hernández y Alan Pulido, por lo que necesitan seguir cobijando al juvenil Armando González, por lo que apostarán por el veterano que ha registrado mejores números en los últimos años, además del inminente regreso de Ricardo Marín al redil.

¿Cuáles canteranos de Chivas podrían salir en este mercado de fichajes?

Aunque el reporte de Gerardo González no especificó cuál jugador es del agrado de la directiva de Cruz Azul, el chiverío tiene a varios canteranos en el primer equipo que podrían abandonar el redil como el portero Eduardo García, los defensas Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda, así como los delanteros Yael Padilla, Hugo Camberos o Teun Wilke.