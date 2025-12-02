Las Chivas del Guadalajara rompieron filas luego de haber quedado eliminados en los Cuartos de Final de la Liguilla ante Cruz Azul. Ayer el Rebaño Sagrado comunicó en su página oficial que jugadores y cuerpo técnico entraron en periodo de vacaciones y que reportan nuevamente próximo el lunes 15 de diciembre.

En medio de este contexto, Sergio Dipp reportó que Chicharito Hernández no se retira y que podría llegar a la MLS, mientras que Javier Mier tendría cerrada la llegada de Ángel Sepúlveda. A su vez, tras el regreso de los jugadores se confirmó la renovación de Armando González. Por otro lado, tras la eliminación varios jugadores rompieron el silencio para dejar mensaje a la afición, entre los que se destaca el de Luis Romo.

Armando González renueva con Chivas

El domingo la mala noticia la dio Armando González quien no pudo presentarse en el partido por una lesión en el aductor. Sin embargo, la afición rojiblanca tiene motivos para a sonreír porque Erick López dio detalles de una renovación que está casi cerrada.

Chicharito Hernández podría volver a la MLS

Cómo se sabe, Sergio Dipp no solo es periodista de ESPN, sino que también amigo de Chicharito Hernández. Ayer el reconocido periodista dio a conocer que el atacante no solo no se retiraría, sino que además analiza ofertas de la MLS.

Ángel Sepúlveda cerca de llegar a Chivas

Cómo se sabe el Guadalajara prepara al menos tres fichajes para el Clausura 2026 y en el ataque no bastaría con el regreso de Ricardo Marín. Ayer se reveló que el Guadalajara y Cruz Azul avanzan firmemente con el fichaje de Ángel Sepúlveda. “Lo de Sepúlveda a Chivas eh cierto, aún no hay nada cerrado pero la negociaciones sí existen”, reveló Gerardo González.

Luis Romo dejo conmovedor mensaje a Chivas

Sin dudas lo vivido el domingo dejó muy golpeada a la afición de Chivas, por lo que Luis Romo rompió el silencio para pedir disculpas a los chivahermanos y dejar claro que volverán por más en el Clausura 2026.

“Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia agradecido totalmente por el apoyo… es difícil pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”, expresó Romo en Instagram.